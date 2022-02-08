逃逸的越南籍移工阿南用google翻譯出「我是非法移工，我想投降」向警方自首。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

逃逸的越南籍移工阿南多日未進食，吉峰派出所提供年菜外燴充飢。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

綽號阿南的越南籍移工，本月2日初2當天拿著手機，以google翻譯出「我是非法移工，我想投降」找到台中市警局霧峰分局吉峰派出所尋求幫助，原來阿南飢寒交迫，找到警局自首，表示要回家，經員警製作相關資料後，協助解送移民署專勤隊處理。

外籍移工逃離合約工作地，時有所聞，本月2日初2當天，1位越南籍外籍移工在霧峰分局吉峰派出所門口徘徊，值班員警上前詢問他是否需要幫助，該名綽號阿南的移工，拿出手機，以google翻譯出「我是非法移工，我想投降」。

原來年約30歲的阿南，4年前隻身來台工作賺錢，當時家裡的人為讓他來台賺錢，四處向親友借錢籌措仲介費用，預計來台工作7年後就可以存一筆錢回家鄉，但來台後原合約工作公司薪資不如預期的多，又聽說外面工作加班時數較長且薪資較多時，有了離去的念頭。

今年1月阿南，逃離原雇主，當起非法移工，到各處工地非法打工，不料2月遇到農曆過年，工地皆放長假無班可上，又沒有暫時棲身的處所，身上的積蓄也都用完了，在飢寒交迫下，決定自行向警方投案，表示想回家鄉的意願，結束逃逸的生活。

剛好所內中午有外燴年菜熱食，員警於是提供給餓了多天的阿南食用，阿南邊吃邊向警方表示感謝，並在用餐後製作相關資料，便將阿南解送移民署專勤隊協助處理。

霧峰分局分局長李建興表示，逃逸移工容易造成治安死角及防疫的破口，警方除了加強查緝外，亦已受理多件外來逾期停（居）留或非法打工人士自首案件，目前移民署視個案出具擔保情形還可提供一定之優遇處置，如欲自首，可至各縣市政府警察機關或移民署自首，皆會依規定受理。