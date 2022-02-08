農曆春節9天連假結束，接著迎接元宵「小過年」到來！市議員鄭功進8日指出，中央疫情指揮中心最新強調，希望宗教活動限制及公眾人物禁止跑攤等措施，至少應持續到元宵節；他與台中市後車頭發展協會理監事等幹部開會決議，將取消原訂元宵踩街遊東南快閃企畫，改由服務處發放實名制提燈共同守護疫情。

鄭功進指出，今年適逢九合一大選年，不少候選人都摩拳擦掌，希望爭取下一屆4年為民服務機會，很多人都勸進他應該多辦「可亮相」的活動爭取曝光，特別是在政治人物不宜跑攤的非常時期，「元宵踩街」應是符合防疫規範的民俗節慶活動。

鄭功進表示，年底選戰重要，但防疫更如同作戰，他始終堅持所謂「國難當前，匹夫有責」，身為民意代表，更應該帶頭堅守防疫防線，扮演好抗疫模範生的角色；否則冒險硬辦的結果，一旦成為防疫破口恐怕更得不償失，也會讓國家在防疫資優生表現上功虧一簣。

鄭功進說，他取消元宵踩街並非要大家都不要過元宵節，而是想帶頭呼籲大家一起低調過一個專屬自己與至親好友的小過年；所謂「月圓人團圓」，原先踩街預訂的300個小提燈，將為期1週在服務處提供給鄉親，採實名制來領取，呼籲大家一起團結抗疫，明年再一起「提燈遊東南」。