亞洲社會企業界的年度大事「星展社會企業獎勵金計劃」入選名單，8日公布最新一屆內容，共計有19家亞洲社會企業獲獎，其中，有來自台灣的3家社會企業：「甘樂文創」、「悠由數據」及「玩轉學校」脫穎而出，將可獲得星展基金會提供的獎勵金，進一步拓展營運規模。

考量疫情持續對亞洲社會企業帶來衝擊，星展亦將本屆獎勵金規模提高，總獎金較前一年度成長1.5倍，協助社企夥伴度過難關、擴大影響力。

「星展社會企業獎勵金計劃」由星展集團透過星展基金會舉辦，提供亞洲社會企業必要的支持。2021年「星展社會企業獎勵金計劃」共收到來自亞洲各地近700家社會企業的申請文件，預計解決的社會議題包含醫療保健、營養、就業、貧富差距、教育、能源、環境保護和廢棄物管理等，規模星幣300萬元，約台幣6150萬元致力推動社會企業發展。

星展基金會董事暨星展銀行集團推廣策略暨傳訊處負責人魏洪英（Karen Ngui）表示，此次協助獲獎社會企業推動專案，內容包含提供偏鄉良好的醫療保健和教育機會，進而改善偏鄉居民生活品質，約可嘉惠2萬4千人。同時，部分計畫亦專注於推動環境永續，預估可降低16萬噸二氧化碳排放量，並減少12萬噸的食物浪費和13萬噸的塑膠垃圾產生。

此次入選的3家台灣社企新創之一的「悠由數據」，運用人工智慧和大數據協助傳統農業轉型，避免生產端為了迎合市場需求過度生產，造成不必要的食物浪費，進而提升整體經濟效益。星展銀行表示，星展基金會提供的獎勵金將協助該社企升級核心技術，以及提供精緻化的產地服務，協助農民掌控作物品質及調節供貨期。