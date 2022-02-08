台股8日以上漲55.65點開出，在航運、金融股領頭下，大盤一度重回萬八關卡，但尾盤台積電遭大單調節，漲幅迅速收斂，終場上漲0.37％，收17966.56點。

台指期上漲46點至17942點。價差方面，台指期逆價差擴至24.56點，電子期逆價差擴至0.93點，金融期逆價差擴至5.18點。

現貨部分，三大法人買超2.48億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少581口至10297口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少726口至29534口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少333口至10011口。

永豐期貨指出，台積電開高走低，尾盤翻黑下挫1.1％，收628元，聯電、鴻海上漲作收，ABF載板供貨持續吃緊，景碩1月營收創歷史次高，法人看好南電1月獲利，股價跳漲逾半根漲停。

貨櫃三雄表現強勢，萬海放量上漲6.17％，航運股成交比重超過25％。

整體來看，台股收長上影線紅K，顯示上檔壓力仍大，市場關注焦點轉向美國將公布的CPI數據，預期台股呈區間震盪整理機會較大。