日本演員竹内涼真7日上朝日電視台節目，首度挑戰刮刮樂彩券，結果手氣好真的中獎，引起話題。竹内開始前就自信滿滿說：「就讓我來創造傳說吧！」

他挑戰的是賓果式刮刮樂，只要刮出「縱、橫、斜」其中一連串同樣圖樣，節目為他準備了約3萬5千日圓分（約台幣8千4百元）的刮刮樂，第一張頭獎100萬日圓、2獎10萬日圓、4獎1千日圓三項都惜未刮中。

竹內涼真刮刮樂中獎。（資料照 陳俊吉攝）

不過竹内不洩氣，說「這應該至少會中一次吧」，接下來他果然刮出4張、都刮出2百日圓，獲得8百日圓（約台幣192元），這樣竹內越來越有自信，繼續刮下去，結果先刮出了有可能中2獎10萬日圓、或3獎1萬日圓。

他帥氣地說「我要刮下去了」，結果在全場注目之下，他刮出3獎連串的茶壺圖案，獲獎金1萬日圓（約台幣2410元），竹內興奮地做出「勝利」姿勢，大叫「YATTA（太棒了）！」讓節目最後推上高潮，時機巧妙，讓其他節目來賓也直呼「還真的有這種事啊！」