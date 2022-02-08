風靡全球的踢踏舞劇《火焰之舞》2021因疫情影響延期至今年，6日已完成在台北小巨蛋4場演出，8日更再度跳進高雄巨蛋，本次不僅帶動全台踢踏舞風潮，更引起全台舞迷的關注，熱度燒遍全台灣，從北到南，而火焰之舞2022全台巡迴今晚將在高雄巨蛋演出，團員們將以最高規格方式來呈現，就是要給所有舞迷們有前所未有的觀賞體驗。

百位團員這次來台全力配合台灣防疫政策，也紛紛表示，最期待的就是能再度造訪高雄及台中，以及首度前進屏東，他們對於高雄、台中的一直以來的印象，就是豔陽高照，觀眾每位熱情如火，大街小巷皆有美食，這次巡迴希望能夠再次感受這股熱情，更有團員表示，想念台中的名產太陽餅，希望在10日台中場能夠品嘗到各式各樣的太陽餅。

他們7日凌晨從台北小巨蛋直接驅車前往高雄，一大早抵達高雄，便馬上進入場館練習與訓練來維持狀態，敬業態度可說是百分百，也是希望能帶給高雄的觀眾一場最震撼踢踏舞秀。更有粉絲一路追隨，就是要從台北一路看到屏東，更有粉絲說現在疫情影響，許多國際表演都無法來台演出，要把握這難能可貴的機會，目前台中場次還有少許票券，購票請洽寬宏售票系統。