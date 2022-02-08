屏科大醫治受傷草鴞，目前復原狀況良好。(摘自屏科大保育類野生動物收容中心臉書)

傳說中的蘋果臉、被列為一級瀕臨絕種保育類動物的草鴞，日前在高雄田區受傷被民眾發現，輾轉送至屏東科技大學保育類野生動物收容中心醫治，初步檢查為右翅尺骨遠端閉鎖性骨折，處置後野保員透露，生命徵象穩定，再來就是等待恢復和訓飛期啦。

屏科大指出，草鴞在貓頭鷹裡屬中型體型，身長大約在38至42公分，令人印象深刻的就屬牠那玲瓏有緻的蘋果臉，習性為夜行性動物，鮮少在白天出沒，常以山林間的小型動物為食，由於目前數量稀少，和石虎與台灣黑熊並列瀕臨絕種保育類動物。

獸醫發現，受傷草鴞為右翅尺骨遠端閉鎖性骨折，擔心手術過程中出現新傷，因此以氣體麻醉後，進行固定並施以雷射治療，目前生命跡象穩定。近日進行X光檢驗，骨頭癒合情況良好，預計下周可拆除包紮，進行下階段訓飛練飛，盼早日重回山林。

屏科大也提醒，野外動物救傷通報流程為爭取寶貴救傷或救援時效，民眾可就近通報各縣市分工負責救傷單位，或利用1999專線通報負責緊急救援人員，協助緊急救援及後送醫療單位，把握黃金救援時間。