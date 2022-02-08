台灣陶文化協會協會理事長鄧淑慧認為，說不定能挖掘出台灣第一石虎或家貓遺骸。（李京昇攝）

苗栗縣竹南鎮山佳文化遺址近年受關注，台灣陶文化協會與地方長年爭取設置山佳遺址公園，希望將此珍貴的文化資源保存下來。縣府文化觀光局8日邀請專家學者現勘，台灣陶文化協會期望透過重啟文資程序，來保護遺址文物。

台灣陶文化協會理事長鄧淑慧說，山佳文化遺址發現者是謝登祥、謝佳榮父子，他們當年撿拾地表遺物，通知中研院史語所考古組人員陳仲玉、劉益昌前來調查，發現有大量陶器、石器，但遺址近年來不斷地蓋公寓、築路，破壞速度很快，需要立即保護。

她表示，文資單位雖曾在2006年進行田野調查，但長年來山佳遺址未曾被妥善保護，目前發現到的石器、陶器都是表層挖掘出土，有2、3000年歷史，若向下深度挖掘，很可能有4千多年歷史的遺物。

鄧淑慧說，台南科學園區南關里遺址，曾發現的4具完整犬隻骨骸，當時也是深度挖掘才有「台灣第一狗」的重大發現，她認為竹南頭份科學園區內的山佳遺址，也可能因為遺址研究，而發現「遠古的石虎」，就有機會成就「台灣第一石虎」佳話。

縣府文觀局文化資產科8日上午邀學者專家、相關地主及協會人員到場現勘。一名黃姓地主說，遺址公園涵蓋太遠，他不反對成立文化遺址，但要保障地主的權益。

文化資產科指出，苗栗縣考古遺址審議委員會認為早年調查報告，已經跟現況差異甚大，縣府目前將向中央申請遺址內涵與範圍調查評估，因為遺址範圍遼闊，且涵蓋太多私人土地，因此後續會審慎評估。

文資科也表示，成立遺址的程序繁複不易，如果確定登錄文化資產，地主不用過度擔心，只會有相關規定和開發限制，不會將民眾土地變為國家資產。