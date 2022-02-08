半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）8日公告2022年元月合併營收52.16億元，創下歷年同期新高。環球晶預期矽晶圓供不應求會延續到2024年，環球晶持續與客戶簽訂長約，並已順利調漲價格，且今年產能已全數賣光。法人看好環球晶2022年營收續締新猷。

環球晶公告2022年元月合併營收52.16億元，較去年12月減少1.6％，與去年同期相較成長14.7％，改寫歷年同期新高紀錄。由於矽晶圓未來2～3年恐出現缺貨問題，半導體廠爭搶與環球晶簽訂長約並預付貨款，環球晶董事長徐秀蘭日前表示，今年產能全線滿載且都已賣光，漲價效益會在上半年明顯發酵。法人看好環球晶第一季營收將維持高檔，今年營收亦將逐季創下新高。

環球晶公開收購德國世創一案未能成就，因此將執行擴產計畫，原規劃用於收購案資金將轉為資本支出及營運周轉使用。環球晶將在2022～2024年投入新台幣1000億元資本支出，於現有廠區擴增新產能及擴建新廠（greenfield）。