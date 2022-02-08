英飛凌（FSE：IFX／OTCQX：IFNNY）推出MOTIX馬達控制套件，提供了一套完整的馬達控制系統解決方案。預裝式套件具備一個帶有示例軟體並經市場驗證的晶片組以及一個無刷直流馬達。

用戶只需將預裝式套件連接電源，就可讓馬達在數秒鐘內運轉。因此，該馬達控制套件可助力加快低壓馬達控制系統的原型設計和評估。典型應用包括輔泵、散熱風扇、空調鼓風機，或任何其他採用三相低壓無刷直流馬達的應用。

英飛凌MOTIX 12V馬達控制套件中包含市場知名，TLE9879評估套件中的的MOTIX TLE9879QXA40元件，角度感測器（XENSIV TLE5012B-E1000）、霍爾效應開關（XENSIV TLE4968-1L）電路以及三相無刷直流馬達。所有組件都安裝於3D列印的封裝中，可隨時用於評估。

MOTIX 12V馬達控制套件中包含市場知名，TLE9879評估套件中的的MOTIX TLE9879QXA40元件，角度感測器（XENSIV TLE5012B-E1000）、霍爾效應開關（XENSIV TLE4968-1L）電路以及三相無刷直流馬達。所有組件都安裝於3D列印的封裝中，可隨時用於評估。

為了讓該評估套件更臻完備，英飛凌提供一系列包含多個軟體示例的免費軟體評估工具，以及有關汽車馬達控制基礎知識的應用說明和一系列線上培訓課程，以支援工程師應對各種設計挑戰。