2022年底登場的九合一大選，藍營會派誰選高雄市長，呼聲較高的兩人分別是台北市議員羅智強、無黨籍立委高金素梅。對於外界近期討論不絕於耳，羅智強8日表示，大家的好意和鼓勵自己非常感激與感動，但此刻他並沒有「下一步」的安排，選不選、選哪裡？現階段不是他最關心的問題。

為感謝大家對四大公投支持，羅智強今(8日)展開400公里徒步謝票，一大清早於凱道集合出發。而國民黨戰友包括立委蔣萬安、洪孟楷，以及台北市議員游淑慧等人都到場力挺。

對於外界點名他是選高雄市長有力人選，羅智強8日在臉書發文表示，今天從台北到樹林走了16公里，立委蔣萬安也陪自己走了一段。他指出，過去一段時間，「很多人關心我接下來要選這裡？還是選那裡？大家的好意和鼓勵，我非常感謝感激與感動」

「但我其實是抱著『皆無』的心宣布不連任」，邁步四百里，對此刻的自己來説，並沒有「下一步」的安排，選不選、選哪裡？不是現階段最關心的問題。

羅智強坦言，希望自己成為讓台灣更好的力量，因此，從自己開始創造原本不可能的改變。400公里的第一步，就和蔣萬安並肩邁步，想要告訴大家的很簡單，在未來的路上，「我和蔣萬安，將是兄弟登山，一起努力。」