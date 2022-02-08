連恩尼遜（右）與艾登昆恩在片中從好友、同事轉為複雜的敵對關係。（威視提供）

斥資4300萬美金（13億台幣）打造的動作片《黑光行動》，由《鋼鐵英雄》監製攜手《會計師》監製馬克威廉斯（Mark Williams）自編自導，以及《瘋狂麥斯：憤怒道》、《玩命關頭：特別行動》製作團隊操刀。找來連恩尼遜（Liam Neeson）與艾登昆恩（Aidan Quinn）主演，是相識35年的2人第6度合作，他們異口同聲地開心直呼：「能跟好朋友演戲真的太棒了！」

連恩尼遜和艾登昆恩繼1986年的金獎作品《教會》、1995年的《盧米埃和他的夥伴們》及《Out of Ireland》、1996年的《豪情本色》與2011年的《狙擊陌生人》 後第6度合作，擁有超過30年的好交情，連恩尼遜表示：「他和他妻子是我和我亡妻的好友，拍戲時有朋友的支持是很好的！」巧合的是，2人在片中也正是扮演共識多年的同事與好友，連恩尼遜表示：「我們真的太熟了，對電影很有幫助，加深對角色的描繪！」就連導演馬克威廉斯都力讚2人的深厚交情讓角色更有說服力：「他們倆將自身的友誼帶入劇情，成就了這部電影！」

從預告中可得知，2人在電影中的好友關係隨著劇情展開變化，連恩尼遜發現艾登昆恩飾演的FBI局長，竟不斷以國安為由殺害無辜人士，讓2人從共事關係轉為相互交鋒。這也是身為好友的他們繼《狙擊陌生人》後再度成為敵對關係，因此當被問到對戲時是否會因為太熟稔而容易笑場時，連恩尼遜笑言：「不會，我們都很敬業，非常投入角色！」2人的敬業態度讓人讚嘆不已，更是讓網友們深表期待。該片本月25日在台上映。