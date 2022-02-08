蘭蔻絕對完美脣膏2022情人節絲絨限定版 (絲絨霧感) ＃121，1250元。（蘭蔻提供）
蘭蔻絕對完美脣膏2022情人節絲絨限定版 (絲絨霧感) ＃121，1250元。（蘭蔻提供）
TOM FORD 私人調香系列東方玫瑰 250ml，1萬9000元。（TOM FORD提供）
TOM FORD 私人調香系列東方玫瑰 250ml，1萬9000元。（TOM FORD提供）
TOM FORD 阿瑪菲玫瑰限定版設計師絲絨霧光脣膏，1980元。（TOM FORD提供）
TOM FORD 阿瑪菲玫瑰限定版設計師絲絨霧光脣膏，1980元。（TOM FORD提供）
BYREDO Young Rose 初生玫瑰淡香精（新年限定版） 50ml，5000元。（BYREDO提供）
BYREDO Young Rose 初生玫瑰淡香精（新年限定版） 50ml，5000元。（BYREDO提供）

頂級美妝搶攻情人節送禮市場，除了送禮不敗的經典選擇香氛外，業者也推出限定脣膏，讓消費者送禮的同時也能一起加碼買脣膏傳情。

蘭蔻即日起至14日推出浪漫情人節限定禮盒包裝服務，凡購買IDÔLE唯我香水50ml以上，即可獲得限定「擴香玫瑰香氛禮」12日當天，於限定專櫃消費可享有限定「愛心氣球鮮花禮」 ，此外也針對情人節發表「絕對完美脣膏情人節絲絨限定版」，首度將脣膏體化為心型，色選上則以木質棕紅為主色調。

精品美妝TOM FORD以頂級玫瑰香調打造「私人調香系列玫瑰秘境」，獨家研發「玫瑰疊加萃取技術」，透過香氛遊走各國，宛若置身義大利清新海岸，亦有東方馥郁純粹，及俄羅斯神祕不羈，同時發表限定絲絨霧光脣膏，用脣色展現玫瑰色的浪漫。

個性香氛BYREDO創辦人暨創意總監 Ben Gorham認為，初生玫瑰展現新生代的大膽無畏，特別發表新年限定版「初生玫瑰淡香精」傳情。

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頂級美妝打造冬季發光妝
#脣膏 #玫瑰 #香氛 #限定 #情人節