蘭蔻絕對完美脣膏2022情人節絲絨限定版 (絲絨霧感) ＃121，1250元。（蘭蔻提供）

TOM FORD 私人調香系列東方玫瑰 250ml，1萬9000元。（TOM FORD提供）

TOM FORD 阿瑪菲玫瑰限定版設計師絲絨霧光脣膏，1980元。（TOM FORD提供）

BYREDO Young Rose 初生玫瑰淡香精（新年限定版） 50ml，5000元。（BYREDO提供）

頂級美妝搶攻情人節送禮市場，除了送禮不敗的經典選擇香氛外，業者也推出限定脣膏，讓消費者送禮的同時也能一起加碼買脣膏傳情。

蘭蔻即日起至14日推出浪漫情人節限定禮盒包裝服務，凡購買IDÔLE唯我香水50ml以上，即可獲得限定「擴香玫瑰香氛禮」12日當天，於限定專櫃消費可享有限定「愛心氣球鮮花禮」 ，此外也針對情人節發表「絕對完美脣膏情人節絲絨限定版」，首度將脣膏體化為心型，色選上則以木質棕紅為主色調。

精品美妝TOM FORD以頂級玫瑰香調打造「私人調香系列玫瑰秘境」，獨家研發「玫瑰疊加萃取技術」，透過香氛遊走各國，宛若置身義大利清新海岸，亦有東方馥郁純粹，及俄羅斯神祕不羈，同時發表限定絲絨霧光脣膏，用脣色展現玫瑰色的浪漫。

個性香氛BYREDO創辦人暨創意總監 Ben Gorham認為，初生玫瑰展現新生代的大膽無畏，特別發表新年限定版「初生玫瑰淡香精」傳情。