鹿港鎮公所結合在地青年團隊推出鹿港五保庇刺繡福袋，一組五款各具寓意。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮公所結合在地青年團隊推出鹿港五保庇刺繡福袋，一組五款各具寓意。（謝瓊雲攝）

整組「鹿港五保庇」文創刺繡福袋設計概念是以香火袋造型發想，深褐色紙盒外盒印有5色福袋的象徵意義，與平安符、拜月老、土地公、拜文昌及虎爺等在地宗教歷史小知識。（謝瓊雲攝）

整組「鹿港五保庇」文創刺繡福袋設計概念是以香火袋造型發想，深褐色紙盒外盒印有5色福袋的象徵意義，與平安符、拜月老、土地公、拜文昌及虎爺等在地宗教歷史小知識。（謝瓊雲攝）

鹿港鎮公所委託在地青年設計的刺繡福袋，8日由鎮長許志宏發表亮相，內有平安符，款式不同皆充滿文青風格，許志宏說，民眾只要到鹿港文武廟參拜，並點燈、安太歲就可獲贈一個，亦可前往南區遊客服務中心購買整組收藏。

這組「鹿港五保庇」文創刺繡福袋，設計概念是以香火袋造型發想，由設計師蔣宛融繪圖，並有青年書法老師王柏仁題字，有粉紅、紅、綠色、黑色與米白5款，整組以深褐色紙盒包裝，外盒印有5色福袋的象徵意義，與平安符、拜月老、土地公、拜文昌及虎爺等在地宗教歷史小知識，典雅又有質感。

許志宏指出，公所結合文青創意，推出裝滿好運、福氣的5款福袋，紅色款繡上鹿與花瓶，花瓶花紋鑲入蝙蝠、葫蘆，具出入平安、飽含福氣的寓意；粉紅色款有成雙的喜鵲銜起一條紅線站上桃樹梢，桃枝上盛開桃花並結滿桃子，象徵喜得良緣、開花結果。

另外，白色款刺繡圖案為松樹下站立一隻鶴，，代表堅強又長壽、福壽安康的好彩頭，綠色款為魚躍龍門，龍頭魚身還帶有筆墨，可庇佑學子文采泉湧、一舉得勝，黑色款繡有腳踩銅錢的小老虎，並把象徵富貴的牡丹融入虎爺的斑紋，有虎爺咬銅錢、富貴納財之意。

許志宏表示，即日起凡前往文武廟點光明燈、文昌燈、太歲燈或財神燈一座，即隨機贈送一款福袋；遊客亦可在南區遊客服務中心購買收藏，整組展售價480元。歡迎拿個福袋到廟裡過香爐祈福，護佑整年平安順利，心想事成。