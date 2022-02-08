板橋凱撒大飯店微醺粉紅系住房專案，贈德國6040粉紅氣泡酒。（板橋凱撒大飯店提供）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

北投亞太飯店豪華客房情景照。（北投亞太飯店提供）

北投文物館櫻花館景。（北投亞太飯店提供）

北投文物館和果子呈茶體驗。（北投亞太飯店提供）

北投文物館外觀。（北投亞太飯店提供）

台北亞都麗緻大飯店Love 就是愛，情人節住房專案。（台北亞都麗緻大飯店提供）★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！ ★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

台北亞都麗緻大飯店巴黎廳1930x高山英紀，情人節花語寄情。（台北亞都麗緻大飯店提供）

頂級飯店搶攻節慶旅行市場，除了鎖定情人節也針對接下來的節慶推出紀念日專屬活動，北投亞太飯店與北投文物館攜手合作「紀念日住房專案」，台北亞都麗緻大飯店旗下天香樓，首度推出情人餐點，板橋凱撒限時快閃發表「微醺粉紅系」住房專案。

板橋凱撒大飯店「微醺粉紅系」住房專案，10日起至14日期間入住每晚2799元起，可享下午1點提早入住及隔日下午1點延遲退房，住滿24小時浪漫時光，再贈德國6040粉紅氣泡酒，相關活動可洽訂房專線02-8964-3968。

台北亞都麗緻大飯店以情人話題迎客，以經典杭饌為名的天香樓首度推出情人餐點，元宵情綵營造團圓，為戀人帶來幸福氛圍，活動期間點購各餐廳指定套餐，享優惠2000元加購價值1萬4080元卓越客房雙人住宿， 情人節套餐每人5200元＋10％。

北投亞太飯店攜手北投文物館「紀念日住房專案」，從14日起至9月30日，享受輕奢山林溫泉假期，客房內就能泡湯，加贈客房佈置、祝福賀卡、特選氣泡酒和手作甜點，展現初春微醺詩意，可於下午1點30分提前入住、延遲退房1小時專屬雙重尊寵禮遇，將近24小時的浪漫時光，每日限量5間，此外專案還能到北投文物館加碼獨家浴衣及呈茶體驗，專案需10天前電話訂房，平日1萬1900元＋10％，假日1萬3900元＋10％，洽詢專線02-28983088。 （酒後不開車，安全有保障。）

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