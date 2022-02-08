《半生緣》男主角鄭元暢敬業為戲宣傳。（中天娛樂台提供）

鄭元暢難忘與蔣欣在《半生緣》的虐心戲。（中天娛樂台提供）

劉嘉玲的貼心溫暖讓鄭元暢至今難忘。（中天娛樂台提供）

中天娛樂台開春大戲《半生緣》今（8日）晚9點開播，該劇改編自張愛玲同名小說，由超強卡司劉嘉玲、鄭元暢、蔣欣、郭曉東領銜主演，鄭元暢8日出席線上記者會，他說過當初一聽到演員陣容有劉嘉玲，立馬接下戲約，昨坦言：「一開始合作時有點害怕，她對我來說就是偶像般女神的存在，過去透過媒體、螢幕覺得她女王氣場強大，合作後才發現，嘉玲姐嬌小的軀體裡散發巨大溫暖力量！」

鄭元暢說，雖然一開始跟劉嘉玲對戲會緊張，且劇中對她又愛又恨，但私底下相處時，劉嘉玲就是個非常有魅力的人，「嘉玲姐有種能力，能讓方圓10公尺內的人感受到她的溫暖！」拍戲期間總是遇到劇組有人生日，因此拍完戲後經常聚餐，「嘉玲姐總是拿出很好喝的葡萄酒，我跟蔣欣也都是美酒美食愛好者，所以我也把我喜歡的葡萄酒拿出來分享，結果嘉玲姐很細心，下一次聚會時，就找了同產區、同牌子的葡萄酒來跟大家分享，這不只是貼心舉動，還凸顯她真的非常懂紅酒，讓她在我心中的完美形象根深蒂固、無可動搖！」

他還透露劉嘉玲跟蔣欣酒量都比他好：「因為我沒看過她們喝醉過，代表我比她們先醉倒！」更希望未來有機會能夠邀請兩人上他的《不專業廚房》YouTube節目，他笑稱：「我們沒有腳本，想喝醉就喝醉也沒關係！」

這部改編自張愛玲經典同名小說的民初劇，雖然多次被翻拍成電視劇、電影，但鄭元暢表示，和以往的版本還是有一些區別：「導演希望這次的版本可以加入一些現代的視角，呈現跟以往比較不一樣的感覺，所以我做的準備工作主要是專心專注的把劇本讀透，不刻意去看原著或是任何影像化的版本。」他飾演的富二代沈世鈞一角更多了「叛逆」的元素，對於家人的安排都勇敢抗爭。

劇中鄭元暢除了叛逆，更是個勇敢追愛的癡情男子，對蔣欣飾演的顧曼楨一見鍾情，卻因門第之見而成虐戀。他也分享自己對感情的態度，「不管一見鍾情還是日久生情，兩種都有可能發生在我身上！」他更打趣補充：「只有小朋友才做選擇，我兩者都要！」不過他也坦言談戀愛時不介意身份地位、沒有什麼不可以，但組成家庭本來就不是兩人相愛就夠，還是希望父母好友也喜歡這個對象，「你當然可以選擇只顧著兩人相愛、在愛情中開心就好，若因自己開心而讓其他人痛苦，這也是自己的選擇，真要結婚就需要更多溝通」。

他分享最難忘的一場虐心戲，是他跟蔣欣因受陷害而入獄：「兩人明明都還活著，我們卻要從此天涯兩隔，那種痛我覺得跟死別沒什麼兩樣！」導演原本希望他們可以接吻，「但我們心痛到沒有接吻，只好重來一次再拍接吻」。

劇中兩人也有唯美的浪漫橋段，鄭元暢和蔣欣一同在樹下掛上風鈴許下「一世情一生緣」的願望，記者會上他應景在燈籠上許下新年新希望，並畫下蘋果跟橘子，象徵新的一年大家都能「平平安安」、「大吉大利」。《半生緣》8日起每周一至周五晚間8至10點在中天娛樂台播出。

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