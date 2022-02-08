國內外籍新娘人口數衝到近57萬人，其權益金管會也要顧。金管會銀行局副局長童政彰8日宣布，已修正數存範本規定，開放新住民且持有內政部移民署核發的晶片居留證，將可替年滿7歲以上的未成年子女開立數位存款帳戶。金管會已在2022年1月25日就銀行公會修正後的數存範本函復同意備查。

童政彰指出，目前已開辦未成年人數位存款帳戶業務的銀行有八家，包括：一銀、華銀、彰銀、國泰世華銀、兆豐銀、元大銀、台新銀、中信銀，已可受理未成年線上申請開立數位帳戶，未來也可受理新住民為未成年子女開數存帳戶。

童政彰表示，金管會在2019年11月就已開放年滿7歲的「本國未成年人」可開立數位存款帳戶，依數存範本規定，銀行受理未成年人申請數位存款帳戶，銀行應留存法定代理人 的國民身分證。然而，日前接獲民眾陳情反映，受限於數存範本規定，新住民因無國民身分證，致其未成年子女無法開立數位存款帳戶。

童政彰表示，依內政部移民署統計資料，截至2021年12月底，在臺外籍配偶(新住民)人口數已近57萬人，新住民之未成年子女對於數位金融服務的需求日益增加，基於公平待客及普惠金融原則，為使新住民之未成年子女亦得透過數位存款帳戶，培養正確理財觀念，金管會於受理民眾陳情後，即請銀行公會研議修正數存範本，銀行留存法定代理人身分證明文件之種類，新增「內政部移民署核發之晶片居留證」，新住民透過留存晶片居留證及進行身分驗證後，將可替年滿7歲以上之未成年子女開立數位存款帳戶。

金管會表示，新住民之未成年子女得開立數位存款帳戶，有助其學習數位金融服務，並可落實公平待客原則及推動普惠金融。為因應數位化服務之發展趨勢，提供客戶更完善之金融服務，金管會亦鼓勵金融機構在風險可控及保障消費者權益之前提下，逐步規劃辦理各項業務。