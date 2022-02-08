RISC-V處理器核心晶心科（6533）宣布加入英特爾晶圓代工服務加速計畫（Intel Foundry Services Accelerator；IFS Accelerator）中的矽智財（IP）聯盟。晶心科提供從入門到高階RISC-V處理器核心的全方位解決方案，包括市場高度需求且日前規格及性能大幅升級的RISC-V 超純量（Superscalar）多核心處理器A(X)45MP和向量處理器NX27V，滿足從邊緣到雲端的各式應用運算需求。

透過IFS的領先技術，打造嵌入晶心RISC-V SoC的設計人員將能推出效能更高且功耗更低的晶片。

晶心科技董事長暨執行長林志明表示，RISC-V是21世紀全新研發的指令集架構（ISA），擺脫了半世紀以來必須向下相容的限制，英特爾為革命性的創新RISC-V架構提供世界一流的晶圓代工服務，有助於使用RISC-V架構的晶片在新興應用中領先業界，例如5G、先進駕駛輔助系統（ADAS）、人工智慧（AI）、AR/VR、資料中心、半導體儲存裝置、高效能運算（HPC）等等。

林志明指出，我們很高興能成為IFS加速計畫中IP聯盟的領導合作夥伴之一。英特爾規模龐大的晶圓廠能為IFS客戶提供所承諾的產能，因此對使用Andes RISC-V處理器核心所設計的SoC來說，可確保獲得所需的即時生產和產能。」

內嵌晶心CPU IP的SoC客戶總出貨量已在2021年達到突破 100 億的里程碑。其中，僅2021單年即達到30億顆的數量。這些SoC涵蓋嵌入式產品的各式應用，包括5G、自動駕駛控制、深度學習、AIoT、資料中心、影像處理、網絡設備以及儲存裝置。

藉由加入IFS加速計畫的IP聯盟，晶心從SoC設計到量產階段都能全面支援客戶。晶心與英特爾兩家領導廠商的合作，將同時強化RISC-V及IFS生態系，並加快客戶產品的上市時程。