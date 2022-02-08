70歲的「綜藝大哥大」張菲引退螢光幕多年，昔日他與吳宗憲、胡瓜和張小燕被合稱「三王一后」。近日因張菲嫩媳翁馨儀買到「情趣款」旗袍登上新聞版面，讓粉絲「回憶殺」懷念起他主持節目的身影。其實張菲並未完全交出主持棒，他前年還曾連續第8年幫鴻海主持尾牙；據悉張菲已經把戶籍遷到「後山」花蓮，享受駕駛輕航機的清幽生活；被問到是否有機會重返主持崗位？張菲表示，只要遇到好節目、好腳本，就願意重返幕前，但「主持費多少不在乎，製作費不能少！」

「綜藝大哥大」張菲已2年未公開亮相，他過年前在台視60週年台慶接受台視專訪，招牌捲髮和鬍子依然讓人備感親切，幽默機智及靈敏反應也依舊，足堪欣慰「綜藝天王不老也！」張菲在台慶專訪中特別公開鮮少對外曝光的收藏空間，收藏許多演藝圈好友的作品，有劉德華、鄧麗君的珍貴唱片、國際巨星艾薇兒親筆簽名的吉他，菲哥還重現《龍兄虎弟》開場的招牌動作「歡迎收看龍兄虎弟！」，勾起不少粉絲的回憶。

張菲曾入圍金鐘獎8次，以《龍兄虎弟》、《綜藝大哥大》拿下綜藝節目主持人獎，他2004年與黃品源搭檔主持的《綜藝大哥大》，收視、聲勢領先同業對手，只要錄製完成一集2小時的節目，主持費就高達30萬元，隨著收視率飆高，還可以領到90萬，價碼穩居台灣主持界龍頭。另外，張菲也於2018年主持《綜藝菲常讚》，不過由於節目收視表現未盡理想，至同年9月29日就被停播，宣布隱退演藝圈。

張菲的近況引發外界好奇，曾連續擔任鴻海集團尾牙主持人8年的他，每年酬勞價碼固定為台幣500萬元，最近一次是2020年與吳姍儒搭檔主持，當時他曾脫口透露「已經把戶籍遷到花蓮」。事實上，張菲熱愛駕駛風帆、重型機車和輕航機，自己的飛機場就在花蓮，他30歲就開始跟空軍退役飛官白全佐學習駕駛輕航機，2008年還以將近500萬元購入一架，而張菲取得單飛許可後，曾載弟弟費玉清、李愛綺和楊林等人出遊。

張菲透露，現在至少1、2個月就要到花蓮駕駛一下輕航機，過著相當清幽的生活。如今過著宛如退休生活的張菲，其實也被許多觀眾粉絲好奇是否會再復出主持？張菲則強調，只要遇到好節目、好腳本，就願意重返幕前，更表示並不在乎主持費的多少，重要的是「製作費不能少！」顯然縱橫演藝圈數十年的綜藝大哥大，深明絕不能帶給觀眾粗製濫造節目的道理。