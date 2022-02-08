劉敬進軍好萊塢參演《尚氣》導演新作《美生中國人》，飾演楊紫瓊姪子。（TVBS提供）

新生代藝人劉敬一出道便受超高矚目，年僅19歲的他除了在《華燈初上》飾演林心如貼心兒子吳子維爆紅，也參與《機智校園生活》演出，近期更進軍國際，被《尚氣》導演德斯汀丹尼爾克雷頓相中，參演Disney＋新作《美生中國人》(American Born Chinese，暫譯)，與楊紫瓊、吳彥祖、金馬影后楊雁雁等國際巨星同台軋戲，飾演楊紫瓊的姪子重要角色陳偉(Wei-Chen，暫譯)，劉敬得知獲選後激動表示「這是我連做夢都不敢夢到的」。

Disney＋今(2／8)發布新聞稿，宣布德斯汀丹尼爾克雷頓即將於洛杉磯開拍改編自美國漫畫作家楊謹倫的同名作品 《美生中國人》，故事描述華人移民家庭的一名青少年，在美國意外捲入中國神明鬥爭的故事，並公布劉敬將於劇中飾演一名剛移民到美國求學的高中生陳偉，與楊紫瓊對戲。楊紫瓊劇中飾演觀音，是劉敬的阿姨，為幫助姪子克服美國高中生活的種種挑戰。

劉敬自「TVBS新人營」訓練出道，受訓期間就嶄露頭角，展現出毫不畏懼的大將之風，私底下個性活潑、表演欲十分旺盛。愛運動的他從6歲就開始學習跆拳道，是黑帶高手，再加上體格高挑，外型亮眼，很快獲得出道機會。近期劉敬在Netfilx年度華麗大戲《華燈初上》、TVBS全新八點檔《機智校園生活》及中，分別扮演「吳子維」、「小透明」，戲份吃重。

《機智》導演回憶當初試鏡，劉敬一次OK，年僅19歲的他不僅是演員群中最快被確認出演的角色，眼神轉換相當精準，更是演員群中年紀最輕的。在《華燈初上》中他飾演林心如兒子，與許多大前輩楊謹華、鳳小岳等人的對手戲，合作下來也累積不少養分。劉敬去年底前往試鏡，具潛力的表演風格最終脫穎而出，獲得進軍好萊塢的絕佳機會。