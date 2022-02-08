針對中央宣布調整日本食品輸入管制措施，雲林縣長張麗善8日表示，中央不經更周全的內部溝通程序就逕自宣布解禁，相信包括她在內的許多台灣民眾，內心充滿疑慮與不安；呼籲中央政府必須將國人的食品健康擺在第1位，積極向民眾與地方政府溝通，切勿過於粉飾太平，忽視人民對核食的恐慌。

張麗善也指示雲林縣衛生局立即研擬後續因應作為，將針對轄內食品販售通路加強稽查及抽驗，確認日本食品的「原產地標示」與來自日本風險產品的「放射能汙染」是否符合規定。

縣衛生局指出，縣府會加強稽查市售日本食品原產地標示，如未依規定標示，將依違反《食品安全衛生管理法》第22條第1項第6款規定，依同法第47條第1項第8款，最高可處300萬元罰鍰。

另外，針對日本風險產品加強抽驗，送中央公告合格的實驗室檢驗食品是否符合「食品中原子塵或放射能汙染容許量標準」，如違反規定，將依違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第6款規定，依同法第44條第1項第2款，最高可處2億元罰鍰。

張麗善強調，雲林縣財政困窘，稽查人力及檢驗經費嚴重不足，中央要開放日本風險產品輸台，也要考量地方政府為了維護轄內縣民食安所須要的資源，她將極力向中央爭取相關預算，以維護消費者的食品安全。