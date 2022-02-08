英國首相強生（Boris Johnson）投書《泰晤士報》表示，為了因應東歐與波羅的海的局勢，英國正在考慮派出皇家空軍颱風戰鬥機和皇家海軍的航空母艦，以保護歐洲東南部。

強生投充說，西方願意採取更多措施幫助烏克蘭防衛自己，並表示英國正準備加強在愛沙尼亞的北約戰鬥群。他說：「北約盟國同意，我們願意派遣更多部隊，以保障我們東翼盟國的安全。由於俄羅斯在白俄羅斯在邊界的軍事集結，拉脫維亞和愛沙尼亞的外交部長向外尋求支援，而我們會支持他們。」

強生提到，會部署更多的颱風戰鬥機、海軍作戰艦，甚至派出威爾斯親王號航空母艦(HMS Prince of Wales ,R09)，擔任北約海上部隊的旗艦。

英國外交大臣麗特拉斯(Liz Truss)表示，要是俄羅斯入侵烏克蘭，英國立即發動對俄羅斯的制裁，包括凍結俄羅斯在英國的資產，並禁止人員往來。

過去幾個月，西方指責莫斯科在烏克蘭邊境調動大軍，可能是為入侵烏克蘭做準備。對此，俄羅斯回應說，所謂入侵烏克蘭都是無端揣測，俄羅斯本來就有權在自己的領土內調動軍隊。