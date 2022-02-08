瑞芳台2線83.1公里坍方 警到場管制疏導交通 19:542022/02/08 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台2線83.1公里處邊坡坍方，警方在場管制。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台2線83.1公里處邊坡坍方，警方在場管制。（民眾提供） 新北市瑞芳區台2線83.1公里處邊坡今（8日）晚間6時12分發生坍方，大量落石及砂土佔據往宜蘭方向1線車道，無人員傷亡，瑞芳警分局獲報後，立即派員到場管制交通，目前維持單線雙向通行。 經通報公路總局，基隆工務段已派遣清除人員於6時50分到場，開始進行清除作業，預計2小時可清除完畢。 初一走春出遊中部湧車潮 兩尖峰時段走走停停 綠島南寮港驚見油汙染 海巡人員迅速清除 #坍方 #83 #1公里 #到場 #清除 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 史上最新法拍車現身 購入半年賓士車近乎全新15日開拍 13:422022/02/08 社會 初三國5北上紫爆！宜蘭到頭城時速僅13公里 12:202022/02/03 生活 弘仁會大哥楊聖合小年夜辦喪禮 60名警力到場逮1通緝犯 14:172022/01/30 社會 馬3對撞聯結車 駕駛被夾死 04:102022/02/08 社會新聞 汐止大同路瓦斯外洩 警消到場灑水警戒 10:252022/02/05 社會 400公里謝票之旅明啟程 羅智強臉書吐心聲網佩服 08:572022/02/07 政治 疑天雨路滑失控 轎車自撞電桿成廢鐵2男送醫 14:532022/02/08 社會 除夕拜拜疑燒紙錢釀火警 桃園八德民宅陷大火 17:552022/01/31 社會 狂飆時速417公里 德高速公路無速限再成焦點 12:242022/02/08 國際 台中轎車撞小黃衝上人行道 消防栓遭「連根拔起」 00:162022/02/08 社會 東部海域發生規模5.5地震 新北未傳災情 19:272022/02/07 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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