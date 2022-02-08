台2線83.1公里處邊坡坍方，警方在場管制。（民眾提供）

新北市瑞芳區台2線83.1公里處邊坡今（8日）晚間6時12分發生坍方，大量落石及砂土佔據往宜蘭方向1線車道，無人員傷亡，瑞芳警分局獲報後，立即派員到場管制交通，目前維持單線雙向通行。

經通報公路總局，基隆工務段已派遣清除人員於6時50分到場，開始進行清除作業，預計2小時可清除完畢。