台股虎年開盤第二天，延續紅盤多頭格局，台積電受美股掛牌ADR上漲激勵，早盤開高一度上漲10元，午盤後壓回至平盤附近震盪，但最後一盤竟大逆轉，爆出萬張大量壓盤，終場下跌 7 元，收在628元，出現虎頭蛇尾走勢，令市場看傻眼。對此，專家指出，殺台積電兇手就是外資沒錯，原因在於周四這天會發生三件大事，且充滿不確定因素，因此外資先出手大倒貨，之後再靜觀其變。

前外資操盤手、摩爾投顧分析師張貽程認為，台積電尾盤爆出1萬張賣單摜殺7元，也拖累大盤指數蒸發50多點，失守萬八大關，全都是「2月10日」的關係，因為在2月10日（周四）這一天，有三件大事會發生，第一、台積電會公布1月營收；第二、MSCI公布台股權重調整和成分股；第三、當天21:30將公布美國1月CPI通膨數據，有可能再創40年新高，這三大事件通通集中在2月10日這天，而且，都有不確定性在裡面。

他進一步解析，例如台積電1月營收能不能比預期好、好多少；然後MSCI會不會調降台股在世界指數的權重，如果往下調降，當然台積電會被調節賣出，如果有這樣的預期，外資就會先賣超，而今天外資賣超台積電8742張，按照早上大漲通常是買超的走勢，而最後一盤爆出1萬多張賣單，兇手就是外資沒錯。

張貽程最後提醒投資人，美國1月CPI通膨率會不會高於預期7.2%，再創通膨新紀錄，然後讓聯準會（Fed）在3月升息幅度到2碼以上，讓科技股再度被調節，當這些不確定性通通存在，外資在今天尾盤，趁上漲調節殺出萬張台積電，都是有跡可循的，這推論非常合理。

※中時新聞網提醒：本文所提之個股內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。