新冠疫苗第22輪明（9）日起開放分流預約，完整接種達12周的18歲以上民眾，可接種第3劑。中央流行疫情指揮中心晚間表示，本輪將提供154.8萬劑名額，其中以莫德納疫苗最多，可供81.6萬人預約。

第22輪將採分流預約，明天上午10點率先開放65歲以上民眾預約；中午12點開放50至64歲民眾；下午2點起開放18至49歲民眾預約，預約時間至2月11日中午12點止。施打時程為2月14日至2月20日。

指揮中心表示，第22輪可供應量共計154萬8233劑，以莫德納最多，共81萬6728個名額，BNT居次，共58萬7922個名額，高端則有11萬6475個名額，AZ為2萬7108個名額；符合本輪預約資格者共727萬0499人。

昨（7）日為第21輪開打日，第3劑打氣旺，連帶提升整體疫苗接種量。指揮中心指揮官陳時中表示，昨天國內新冠疫苗接種共17萬5474劑，以BNT疫苗11萬5733劑最多；目前疫苗人口涵蓋率第1劑81.90％、第2劑74.96％、第3劑接種率24.22％。