台灣號稱「水果王國」，且水果種類眾多，不只美味又可補充營養。一名男網友表示，他手邊有一批賣相極佳卻不甜的蜜棗和蓮霧，想丟掉或送朋友又覺得不太妥當，苦惱許久決定發文求助，對此有老饕推薦，只要沾「梅粉」就可以讓不甜水果起死回生。

該名男網友手邊有1大箱蜜棗和2箱蓮霧，儘管外表漂亮但嚐起來並不甜，讓他十分苦惱。（圖／翻攝臉書社團爆系知識家）

一名男網友在臉書社團《爆系知識家》貼出一張照片，只見1大箱蜜棗和2箱蓮霧並排擺放，且每顆水果的外表都非常鮮豔、有光澤，沒有碰傷或被蟲咬的痕跡，不過讓他苦惱的是，這些水果雖然外表漂亮，但嚐起來卻沒有一點甜味。

他無奈表示，若要自己吃完所有水果會覺得很痛苦，直接丟掉又太浪費，想送朋友但擔心被對方嫌棄，不知該如何是好，「有沒有別的處理方式，可讓水果美味些？」

貼文一出立刻有老饕提出解決辦法，推薦沾「梅粉」就可以讓不甜水果起死回生，「棗子可以削皮作沙拉，蓮霧可以切好灑點梅子粉」、「梅粉是不甜水果救星」、「灑梅粉馬上加分」、「沒有什麼事情是梅粉解決不了的」、「梅子粉真的是無敵配料」。

也有網友表示，「做沙拉、拌優格，都蠻好吃的」、「煉乳，沒有什麼是煉乳加下去不甜的」、「打果汁加蜂蜜」、「可以捐到食物銀行給需要幫助的人」、「我可以當那個不會唾棄的朋友，然後你通通送我，解決」、「不甜蓮霧是身為糖尿病患者的我最愛」。