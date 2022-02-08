大眾運輸工具是不少人外出的交通工具，日前有網友在臉書貼出一名長髮正妹搭車的辣照，只見正妹擁有火辣身材，尤其穿著低胸上衣，白嫩雙球幾乎快掉出來，讓人看了移不開目光，隨後就有網友神到該名正妹的IG，吸引許多人前往朝聖。

日前有網友在臉書「爆廢公社公開版」發文：「嗯...我愛捷運！」同時附上一張長髮正妹搭車的照片，只見她留著一頭飄逸長髮，戴著口罩，吸睛的是，正妹穿著白色西裝外套，內搭低胸背心，露出深邃事業線，因為靠著握桿低頭滑手機，使得重心也跟著往前，令傲人上圍也緊貼握桿，幾乎快倒出來，畫面十分養眼。

貼文PO出後，許多網友紛紛留言「今天開始我要坐大眾交通公具了」、「想當那根柱子」、「好兇」、「這樣那柱子會很搶手」、「放開那個柱子，讓我來」、「項鍊很好看」、「我好愛搭捷運」，引發老司機一片暴動。

另外，也有網友發現該名正妹其實是有小名氣的網紅「銀河甜心米樂」，在IG擁有31.5萬粉絲追蹤，而這張搭車照她本人在2020年就分享過，拍攝地點似乎也不在台灣，應是搭乘上海地鐵所拍攝。