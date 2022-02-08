英國央行總裁貝利（Andrew Bailey）4日呼籲民眾，今年不要向雇主提出大幅加薪要求，以協助抑制通膨壓力的言論觸發眾怒。首相強生（Boris Johnson）和多個工會紛紛譴責其言論不當。

貝利接受英國廣播公司（BBC）訪問時說，企業跟勞工進行薪資談判時應保持「克制」，以協助英國對抗通膨。

當被問到其意思是否要求勞工別提出大幅加薪時，他回答：「大致來說，是。」

貝利認為通膨壓力飆升，英國經濟需要時間調整，加薪會令通膨惡化。他坦承通膨壓力大增，不大幅加薪會令勞工感到「痛苦」。

他說：「我們必須理解到只有適度加薪，才能更快速地解決通膨問題。」

英國12月通膨率上升至5.4％創近30年新高，令人擔心自己的薪資無法應付不斷增加的生活費用。央行3日升息1碼至0.5％，為三個月來第二度升息以抑制通膨。其預期4月通膨率會攀升至7.25％，遠超過其2％目標水準。

雖然貝利說得振振有詞，但其年薪逾57.5萬英鎊（約2168萬台幣），是英國全職勞工平均薪資18倍，對民眾來說他根本不知民間疾苦。專家認為物價飆升會令民眾今年稅後所得減少2％。

即使貝利強調，他並非說大家不能加薪，但其言論已引起公憤。強生的發言人表示首相無法接受其說法，強調政府不應對民間企業的經營方向或管理提出任何建議。

全英國的工會也站出來批評貝利。英國總工會（GMB）秘書長史密斯（Gary Smith）說：「那些認為讓國家渡過疫情難關而辛苦工作的勞工，不應得到加薪回報的言論是可恥。」

他指出，按照貝利的說法，所有低層勞工在薪資無法兼顧溫飽的情況下，仍應該要自己概括承受因通膨而被侵蝕的實質所得。