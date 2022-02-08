金門立春後的雨水，不但滋潤苦旱的農地，也讓農塘、水溝再見潺潺流水，預期有助於田間農作成長。（李金生攝）

金門春節期間有4天降雨，累積雨量達82毫米，為田間經濟作物小麥帶來及時雨，一掃多年來水情不佳的陰霾。縣農會總幹事文水成表示，這場立春後帶來的雨水，不但滋潤苦旱的農地，也讓農塘、水溝再見潺潺流水，預期有助於農作成長。

金門氣象站統計，春節期間金門外島在2／1降下31毫米，2日10.5毫米、3日18毫米、7日22.5毫米，累積82毫米，寫下近年來立春後僅見的降雨紀錄。

雖然連日不小的雨勢，讓返鄉春遊的民眾有些掃興，但田間進入成長期的小麥獲得雨水適時滋潤，欣欣向榮的好光景讓農友十分開心，希望今年會有一個好收成。

縣農會總幹事文水成說明，金門地區平均年降雨量約1000毫米至1100毫米之間，但前年僅有476毫米、去年更僅有427毫米，在連年乾旱的情況下，主要經濟作物高粱出現「空包彈」結穗不良現象，縣府和縣農會報請中央公告金門縣高粱為「農業天然災害現金救助地區」，每公頃補助1萬6000元救助金，希望今年開春的好兆頭，可以帶來好收成。