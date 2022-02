遊戲廠商歐買尬(3687)表示,展望2022年營運,除延續遊戲、數位金流、電商服務3大引擎以外,新事業群將聚焦元宇宙發展概念,預計於第二季推出以GameFi(遊戲化金融)模式打造的交易平台與Play-to-Earn(邊玩邊賺)遊戲產品。此外,歐買尬旗下「FunPoint」全方位數位金流也將延展其服務,將以GameFi服務為概念再推「FunPoint虛寶交易所」,創造出有別於傳統的遊戲生態系。

歐買尬去年營運表現亮眼,全年自結營收15.75億元,年增30.96%,寫下歷史新高紀錄。歐買尬2020年第二季起,由遊戲轉型為電商,遊戲部分,保留多款經典IP遊戲如《救世者之樹》、《LUNA Online》及《LUNA》手遊穩定運營,旗下還有數位金流產品「FunPoint」,提供數位娛樂產業結合金流服務。

2021年底,歐買尬看準NFT熱度持續,率先牛刀小試,結合旗下超人氣遊戲《LUNA Online》推出NFT加密藝品,成為台灣首款發行NFT的線上遊戲,為營運帶來正向挹注。

展望2022年,歐買尬表示,將持續遊戲、金流、電商3大營運引擎以外,新的事業,也將聚焦在元宇宙發展概念。今年第二季,預計將先推出以GameFi(遊戲化金融)模式打造的交易平台,以及Play-to-Earn(邊玩邊賺)遊戲產品。

事實上,在元宇宙遊戲的商業模式上,NFT、Play to Earn(邊玩邊賺)、Play to Collect(收藏模式)、Pay to Socialize(付費社交)等,都將重塑遊戲的面貌。

以Play-to-Earn來說,是透過區塊鏈讓玩家在遊戲中獲得獎勵,這些獎勵可在其他市場兌換成現實生活中的貨幣。例如2021年在全球爆紅的越南區塊鏈遊戲《Axie Infinity》,玩家透過對戰可獲得「柔滑愛情藥水」(SLP)加密貨幣,並再換成實際的錢,這樣的模式在不少受到疫情而經濟重創的新興國家造成轟動,不少人更倚賴該遊戲成為主要收入來源。該遊戲在去年8月創下單月近新台幣100億元的收入,直至去年12月亦尚有30億的驚人收入。

此外,歐買尬也將以GameFi服務為概念再推「FunPoint虛寶交易所」,未來遊戲將可透過與「FunPoint虛寶交易所」串接,創造有別於傳統的交易生態系。

歐買尬解釋,未來遊戲將可透過與「FunPoint虛寶交易所」串接,玩家不但能免去進入區塊鏈技術及高成本的門檻,透過平台與遊戲間的串接,讓成功完成交易的虛寶直接移轉至買方遊戲帳號內,且在虛寶販售上架時,也將由遊戲內進行自動判定審查,確保賣方擁有該商品可進行交易以杜絕詐騙。

此外,在每項虛寶交易的過程中,每次都會保留其交易時間與金額紀錄,使交易及轉手的過程公開透明,而玩家在商品售出後,也能自由選擇將獲利金額繼續留在平台上交易,或轉出獲利直接兌現使用。

而除了GameFi交易平台外,第二季也規劃發行旗下超人氣IP《LUNA》為主的Play-to-Earn遊戲產品,讓玩家投入邊玩邊賺的生態系,遊戲中會提供稀有且符合經濟價值的獎勵道具,在遊戲各階段玩家可依自我設定投入相對應的成本或時間來提升角色、道具能力值,進而提高獎勵、經驗值及價值道具的獲得,打造Play to Earn邊玩邊賺的經濟和商業模式,讓玩家透過在遊戲中的努力來取得收入。