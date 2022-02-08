Global Mall新北中和店推出FAIRLADY刺繡尖頭平底鞋，原價4380元，優惠價2580元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店推出資生堂EI小白金水嫩組，原價2400元，優惠價2160元。（Global Mall提供）

今年過年雖然仍在疫情中渡過，但明顯民眾已開始習慣疫情下過節的變化，百貨業者也表示因春節連假九天無法出國，加上天氣溼冷及疫情影響，不少民眾都選擇在地過年，像Global Mall春節期間的整體業績、客單價也相較去年春節成長超過10%，消費者也因無法出國而投入更多購物預算，如金飾配件、高單價按摩椅、電動沙發椅、帳篷周邊等高單價商品業績都有明顯增長，而現也把握年後、情人節前新一年的商機，25日前再推出化妝保養品、香氛、辦公小物及服飾優惠買一送一或6折起等優惠。

京站的Benteau經典百搭K金項鍊，原價7280元，特價5680元。（京站提供）

京站的微兜幸福雙人分享餐，推薦價1180元，再享半價加購非酒精飲料。（京站提供）

京站雖在年前遇上清消防疫的作業，但仍無阻民眾走春的熱情，當中就以運動休閒、服飾等業績表現最佳，美食餐廳也有約10%的成長，適逢情人節下周到來，京站也乘勢追擊，14日前於「京站傳情專區」訂購情人節禮品，數位禮品券將於11日中午12點起匯入會員Q卡APP中，即能以LINE「轉贈」禮品券，並附上留言給對方，凡訂購專區禮品再送起士公爵費南雪，而12日當天將抽出在京站2樓天使牆掃描QRcode上傳手寫情書的照片幸運兒3名，即送杏子豬排雙人套餐，另多家美食餐廳也推出情人節優惠。

統一時代百貨台北店的PANDORA 2022情人節系列手鏈，3280元起。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店的精光堂MIDO美度 Belluna皇室藍機械對表，特價女款2萬2410元，男款2萬880元。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店今年就舉辦了虎年迎神節，帶動館內集客、走春人潮，整體業績也較去年成長10%，當中以紳士服飾成長40%、家用成長逾30%最多，至訴緊接而來的情人節，13日搭配icashPay或icash2.0支付，不限金額消費加碼10% OPEN POINT點數回饋，更集結館內異國餐廳推出情人節限定套餐，以及祭出一系列情人節輕珠寶優惠，16日前全館指定櫃滿2000送200。

大葉高島屋的SM女款戶外休閒外套，每件特價1580元，任選2件特價3000元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋的VIZ保暖棉衫，每件特價1380元，任選2件特價2500元。（大葉高島屋提供）

大葉高島屋中央水族廣場的改裝工程因於年前完工，加上年節前引進藏王極上鍋物、LHK法式燕窩甜品等餐飲新櫃，以及天氣溼冷帶動冬衣，以及電暖爐等禦寒商品熱銷，順勢拉提年節整體業績較去年成長約20%，主題餐廳更是一位難求、人潮較去年成長20%，現再趁機於11日到13日期間推出單筆滿888元，即換限量「立體彩繪小虎燈籠」，14、15日小朋友提燈籠來館即可換「卡通文具組」，而10日至23日的冬季男士休閒特賣會全面最低3.5折起，前100位卡友單筆滿3500元，憑卡與已集點發票即贈100元禮券，再抽「香格里拉冬山河渡假酒店」雙人豪華住宿券，另有刷指定銀行滿額贈百元百貨禮券等優惠。