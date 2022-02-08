迎戰年底九合一選舉，國民黨明天將在中常會討論「111年直轄市市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法（草案）」，黨內人士表示，此提名辦法將以協調代替初選為原則，並授權黨中央成立提名小組及選戰策略小組，前者由黨主席朱立倫擔任召集人，負責資格審查，後者由祕書長黃健庭掌舵，專責溝通協調人選出線。

朱立倫昨天在新春團拜時表示，今年是選舉年、戰鬥年，唯有團結在一起才能勝選，國民黨會讓更多年輕世代參選，「不滿意的，責任我來扛」，本周中常會將啟動提名時程討論。

黨內人士今天表示，國民黨將在明天的中常會中，討論「直轄市市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法（草案）」，為避免初選所造成的不必要的紛爭，此次縣市長提名，黨中央主張以協調代替初選的方式進行，因此特別辦法將授權黨中央成立提名小組及選戰策略小組，負責徵詢、協調及建議提名人選。

黨內人士也說，提名小組未來將由黨主席朱立倫擔任召集人，成員包含副主席等人，負責資格審查與把關，而選戰策略小組則由祕書長黃健庭擔任召集人，專責盤點人選、協調溝通等作業，包含社會賢達與曾有參選過縣市長經驗者列為優先考量的成員，確切成員名單將在16日的中常會上對外公布。

此外，為了要讓跟多年輕世代參與年底九合一選舉，國民黨正在規劃新設「青年事務委員會」，以整合所有與青年相關的工作部門，負責協調統整青年事務，以及涉及今年縣市議員提名的工作，黨內人士說，預計在2月底或3月初正式啟動。