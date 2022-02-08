北京冬奧賽事正如火如荼進行中，但日本的一位選手，卻吸引不少網友目光。在花式滑冰男子短曲賽事，日本鍵山優真選手因為外貌神似副總統賴清德，讓不少網友直呼不可思議，還以為賴清德去挑戰花式滑冰。而網友討論也吊出賴清德親自留言回應。

愛爾達體育主播張旖旂今(8日)在臉書貼出鍵山優真的比賽照片，並表示「鍵山優真強心臟，一直撩裁判這樣。日本男單真的一直有人接班啊！」而從照片中可見，鍵山選手的外貌、髮型與賴清德頗有幾分神似，掀起網友討論。

有網友在張旖旂臉書留言「別騙我了，我書讀得少，但我知道誰是賴清德。他是不是出國去參加花式滑冰項目？」、「賴清德副總統開斜槓嗎？截圖頗像」、「爲什麼一瞬間以爲是賴副總統？」、「這張模模糊糊，怎麼有點像賴清德」、「[震撼彈]清德不投身2024大選 力拼金牌?」、「賴副總統去宏都拉斯其實是煙霧彈，真實情況是去北京比冬奧？」

對於網友熱烈討論，賴清德稍早也現身留言「謝謝…大家，國政...也是...如履...薄冰」