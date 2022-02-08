日前美國F-35戰鬥機墜海一事持續引發關注，美媒引述專家分析指出，從視頻拍攝角度看來，該架F-35戰機著艦時下降速度異乎尋常，還聽得見著艦信號官驚恐尖叫，並試圖用無線電指示其重飛，但最後F-35後半部重擊甲板造成嚴重事故，依此判斷是人為失誤的可能性較大。

美F-35C戰機著艦時下降速度異乎尋常，還聽得見著艦信號官驚恐尖叫，並試圖用無線電指示其重飛，但已經來不及了。（圖／網路）

El video del accidente del F-35C de la US Navy ocurrido la semana pasada: pic.twitter.com/LCrOUgeW6u — Spanish Deplorable 🇺🇦 (@RonaldReagan98) February 6, 2022

美國《動力》（The Drive）網站「戰區」頻道刊文指出，疑似卡爾．文森號航母上F-35C墜海相關視頻外洩後，專家分析視頻的拍攝角度，認為它來自於卡爾．文森號航母的飛行員著陸輔助攝影機，以及航母艦島上的另一個視角的監控器。

報導說，視頻畫面顯示這架著陸的F-35C飛向航母甲板的下降速度異乎尋常，能聽見著陸信號官的驚恐尖叫，並試圖通過無線電指示飛行員立即中止著陸並要求它重飛。但F-35C仍選擇降落，其機後半部重擊甲板，巨大的衝擊力碾碎了主起落架，隨即戰機在甲板上彈跳與側滑，機身還因此著火。

艦島上另一台攝像機拍攝的畫面顯示，F-35C戰機起火後，飛行員選擇彈射逃生，戰機拖著濃煙和火焰墜海，一些燃燒的碎片飛向停在甲板上的其他飛機。（圖／網路）

陸媒《環球時報》指出，雖然美軍尚未證實該視頻真偽，但外媒的報導大都認為該視頻與目前已知的事實描述一致。根據最新視頻提供的更多細節，有相關人士表示，從已公佈的兩段視頻中可以推測，此次事故大概率是飛行員操作失誤，而非飛機故障導致。

據美國《航空家》（The Aviationist）網站指出，可能是艦島上另一台攝像機拍攝的畫面顯示，戰機起火後，飛行員彈射逃生。緊接著，戰機拖著濃煙和火焰墜海，一些燃燒的碎片飛向停在甲板上的其他飛機，航母救援人員則進行緊急滅火作業。

F-35C墜海後，社群網站還流傳一張疑似F-35C海中泡在海水中的照片，以及一段疑似F-35C墜海前畫面的視頻，並引發網路熱議，對此，美國海軍均證實其真實性。F-35C墜機前畫面美國軍方正在安排回收這架戰機。

不過，專家認為打撈戰機並非易事，而是一項艱巨的任務。美國太平洋司令部夏威夷聯合情報中心行動前主任卡爾．舒斯特預測稱，美國打撈船抵達墜機現場需要10至15天，回收作業還需要大約120天，「具體取決於F-35C戰機墜入的深度」。