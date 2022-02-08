主計總處8日指出，2020年我國製造業「附加價值率」32.3％創下歷年最高，惟同年日本高達36.8％，美國更達到41.0％，依舊領先台灣。

主計總處在國情統計中指出，附加價值（value added）為企業從事生產活動過程中，所創造的新增價值，也就是GDP，附加價值等於生產總額扣除生產過程所投入的原材物料等成本，而附加價值占生產總額比重則稱為「附加價值率」，代表每生產一單位產品，所創造新增價值的能力。

以製造業而言，主計總處指出，2020年我國製造業附加價值率32.3％，創下歷史新高，主因高階應用產品推陳出新，加以國際原油及農工原料價格下跌，使得投入成本降低所致。

然而，與主要國家比較，2020年美國製造業附加價值率高達41.0％，日本高達36.8％，皆在我國之上，韓國2020年數據尚未發布，以2019年而言，我國已領先韓國。

主計總處表示，早期我國因產業特性偏向代工、零組件生產，製造業附加價值率相較於深耕研發的美、日為低，與南韓相仿。近年因半導體業者持續擴展高階製程，加以海外台商將高附加價值的產線移回，致我國製造業附加價值率逐漸向美、日靠近。