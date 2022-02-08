前日本商業女團「AKB48」成員大島麻衣7日上TBS深夜節目，被問到「至今跟幾位藝人交往過」，而她毫不避諱地回答，讓現場大吃一驚。

大島在被提問前先表示「我沒有不能答的問題」，要主持人放馬過來，而主持人也展開攻勢大膽提問「到現在為止，你和幾位藝人交往過？」大島毫無猶豫直接回答「大概5、6人吧」。

大島堂堂回答反把現場眾人嚇了一跳，說「妳還真的講出來！」接著大島又再被問「交往過的是哪一類的藝人？」，她答：「比較多的是歌手」又爆「通常是對方給我他的CD，CD裡面裡面夾著他的聯絡方式。」直白說明讓現場發出驚訝聲。

大島麻衣今年34歲，2005年加入AKB48，2009年「畢業」退團。她退團後AKB48人氣暴漲，曾被節目中被演藝前輩說「你太可惜，太早畢業了」，而她單飛後表現不差，寫真集銷量也創佳績。現在她經營自己的YouTube頻道，日前還與友人們齊跳BTS〈Butter〉，為了湊齊7人，錄影三天前才臨時把自己親哥哥拉來跳，哥哥怨：「妳也太讓人措手不及了吧！」

（影片：https://www.youtube.com/watch?v=H_NMF033DFU）