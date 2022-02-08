1月份官方就業報告意外開高除了顯示就業復甦穩健，同時強化市場對美國聯準會(Fed)加速升息的預期，帶動美國公債殖利率全面跳升，10年債息周二最高升抵1.96％，直逼2％大關，改寫2019年12月以來新高。美國銀行預估Fed今年將升息7次，明年再升4次。

上周五官方就業報告公布後，美國債息即全面急升，2年期債息大漲13個基點，創近2年來單日最大漲點，10年債息也跳升10個基點至1.93％。周一在高檔整理僅一天，周二漲聲再度響起，10年債息最高觸及1.96％，2％整數大關已近在咫尺。

勞工部上周五公布1月非農就業人口大增46.7萬，遠高於華爾街預估的15萬，而且平均時薪月增0.7％，高於市場預期的0.5％，較去年同期更銳漲5.7％，逼近15年高檔，顯示通膨壓力居高不下。傑富瑞固定收益部門資深副總裁暨貨幣市場經濟學家席蒙斯(Thomas Simons)表示，「就業報高一舉扭轉投資人的看法，報告公布前由於通膨持續飆高，市場認為Fed會啟動緊縮貨幣政策，不但將壓低通膨，甚至打壓經濟成長，但報告公布後投資人認為通膨將居高不下，Fed會連番升息。」

美國銀行全球經濟研究部門主管哈里斯(Ethan Harris)周一指出，「Fed其實在去年秋季就應該升息，政策作為顯然太慢，所以更需要趕快升息。」

哈里斯是華爾街最鷹派的策略師，美銀預估今年Fed總共會升息7次，每次升1碼，明年再升4次。

包括前財長桑默斯(Lawrence Summers)與紐約聯準銀行前總裁杜德利等經濟學家都認為，儘管近來美國債息大幅上揚，但Fed必需升息的幅度可能高於債市行情的推估。

摩根士丹利投資管理資深基金經理與全球固定收益首席策略師卡隆(Jim Caron)指出，Fed這波升息循環基準利率會升抵2％左右，此外今年透過縮減資產負債表緊縮銀根的效果也相當於升息0.25個百分點。