迎接2/14西洋情人節到來，麗寶樂園渡假區為搶攻情人節商機，推出多項摩天輪套票組合，包括與日本保險套品牌攜手合作，推出包含保險套組X摩天輪雙人套票，不僅噱頭十足，同時更推廣安全性行為；還有甜甜圈X摩天輪情人套票；麗寶Outlet Mall則有滿額與IG打卡活動，可獲得NJOTA你我他實境遊戲買一送一券、摩天輪搭乘券等好禮。

此外，麗寶Outlet商場內多家餐飲、服飾品牌也推出情人節限定優惠，包括多款情侶精品對錶、Life8情侶大學T等最低下殺37折。

麗寶表示，「天空之夢」摩天輪是中部約會的熱門景點，不但可以從384公尺高空欣賞大台中美景，摩天輪上還有空調、WIFI、充電插座等，更可以舒適享受兩人的浪漫時光、打卡放閃。麗寶渡假區首次與日本保險套品牌Sagami合作推出「浪漫金運套票」，包含摩天輪雙人搭乘券、保險套商品組、Sagami Gold金運御守，情人節限量販售500元。

另推出「情人節套票」450元，包含摩天輪雙人搭乘券、Mister Dount甜甜圈4入組、莫凡彼冰淇淋買一送一兌換券。

麗寶Outlet Mall即日起全館當日累積消費滿1314元，即贈NJOTA你我他實境遊戲「兩人入場一人免費體驗券」1張，全館當日累積消費滿1.2萬元即贈「天空之夢」搭乘券2張，於Outlet官方IG打卡，則可獲得摩天輪折價券，數量有限，換完為止；本周末另有「麗寶四大天王盃四驅車比賽」在Outlet Mall C區登場，將推出全台最高四驅車賽道，離地距離一公尺的爬坡挑戰，考驗選手車輛的馬力與耐力極限！