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蝦皮購物的「命運好好玩」花開緣滿粉晶擺鎮，優惠價1380元。（蝦皮購物提供）

蝦皮開運舖子今年就攜手全台知名廟宇宮廟，全館滿299元折30元、滿599元折60元，月老求姻緣服務、必備招桃花商品，限時下殺3折起，更與知名廟宇合作，民眾不需親自去宮廟，由廟方人員替你求姻緣，２步驟輕鬆牽起與未來戀人愛的橋樑，只要進入「全台月老遶巡」專區，即可用1蝦幣抽台中樂成宮、慈德慈惠堂、旗山天后宮、台南大觀音亭4大知名廟宇「線上點燈＋求姻緣服務」，18日前玩「測虎年多好運」再抽內含月老小神衣、月老御守、除穢海鹽、紅線手環等經過全台月老廟加持的大禮包、1000蝦幣、Tinder Gold VIP一年份等總價值超過120萬的大禮。