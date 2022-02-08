年約90歲的侯姓老兵生前預立遺囑，將遺產都留給張姓前妻。但他過世後，人在大陸的兒子出面爭產，張婦因此提出確認遺囑訴訟，要求代為管理遺產的退輔會交付遺產。台北地院審理相關證據，認為失智症鑑定結果記載，侯男當時能專心做事10分鐘，理解力、專心度都沒問題，判決遺囑是真的。可上訴。

根據判決書，侯男是國軍退除役官兵，2016年6月過世時單身，在台灣沒有親屬，退輔會依法管理其財產。張婦持侯男所立遺囑要求繼承，侯男在大陸的兒子也跨海主張自己的繼承權，質疑張婦提出的遺囑真實性。

退輔會主張，侯男於2016年4月預立遺囑，前一天還到醫院看病，因「意識不清」而無法評估疼痛狀況；且侯男同年3月做失智症鑑定，雖然沒有做成最後決定，需在3個月內重新檢查，但與同年3月退輔會派人訪視侯男，記載「訪視伯伯，伯伯近失智情形嚴重」情形相符，不排除侯男立遺囑時已失智，遺囑可能無效。

張婦則主張，她與侯男2002年4月結婚、2011年10月離婚，但她持續照顧腿腳不靈便的侯男，侯男覺得虧欠她，一再表示要把遺產都給她表達感謝，預立遺囑時有2位見證人在場，並由侯男口述、律師代筆。

替侯男代筆遺囑的陳姓律師證稱，侯男8、90歲，為確認其精神狀況，因此先聊天，侯男說兒子在大陸，但是不親，比較沒有照顧他，都是前妻照顧他。陳律師提醒侯男兒子仍有特留份，侯男說情理法畢竟「情」字在前面，就不剝奪兒子的繼承權，可是存款跟值錢東西仍要給前妻，兒子自己打官司去爭取特留份。

律師表示，當時問侯男為何不跟前妻復婚，侯男沉默不語，後來才知侯男因外面有女友才離婚，張婦也已改嫁，雙方不可能再結婚，所以侯男當下沒回答，應該不是精神不好，且侯男指定1位見證人，簽遺囑時還抱怨空格太小。

台北地院法官審理認為，侯男的失智症鑑定結果記載，他當時能專心做事10分鐘、能主動交談也能了解別人說什麼，只是記性有點差，直到過世都沒被判定失智，立遺囑時更沒昏迷、意識混亂情形，他的遺囑也符合「代筆遺囑」的法定要件、格式都對，因此判決他的遺囑是真的。可上訴。