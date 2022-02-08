戴開成小時候第一次在日本老師的帶領下，第一次聽見落語表演，雖然當時聽不懂日語，但對表演者的滑稽感印象深刻，這項藝術在他心中埋下種子。（劉宗龍攝）

一把扇子、一張手絹，加上一張坐墊，就能說出上百則故事。落語家戴開成自小在相聲表演活躍的天津成長，曾因家族遷徙而兩度到日本求學，最後落腳台灣，從事他所喜愛的日本傳統相聲表演落語，並試著把落語內涵和觀眾分享。

源自日本的落語表演究竟是什麼？和相聲有什麼不一樣？戴開成表示，落語有幾個特色，「第一是單人演出，第二是跪坐著演，因為只看到膝蓋，所以作暗喻會更有力道，第三則是隨著角色扮演、情境描繪，最後會有一個出其不意的收尾。」

戴開成現年45歲，祖父母在1949年遷徙來台，父親則是北京清華大學畢業的建築師。他自小在天津成長，小學隨家族遷徙到日本求學，小學四年級又回到台灣，直到專科階段又到日本讀書，他表示，小時候第一次在日本老師的帶領下，第一次聽見落語表演，雖然當時聽不懂日語，但對表演者的滑稽感印象深刻，這項藝術在他心中埋下種子。

然而，戴開成說，真正讓他對說唱表演有興趣，是來自他母親的啟蒙，「我每天起床時，媽媽都會念兒童讀物給我聽，每個經典故事都短短小小的，我在半夢半醒中醒來，不知不覺聽了很多故事，聽故事對我而言很重要。」

此外，戴開成表示，天津無處不在的相聲演出，搭車聽廣播也能聽到，「那是個娛樂很少的年代，大家聽故事都能聽得津津有味，我也不例外。我是個很晚才學會用網路的人，從日本讀專科後，有天在YouTube上發現落語表演藝術的各種故事，像是一個開關，把我從小到大的經驗都連結起來了，我開始覺得落語很有趣，也開始自學。」

戴開成表示，落語令他覺得有趣之處在於，單口相聲縱使是一個人說，也會和觀眾互動，「落語則是一直在表演者自身的世界裡演，直接是用戲去面對觀眾，呈現故事裡的喜怒哀樂。」