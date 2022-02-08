51歲韓星李瑞鎮2007年演出韓劇《李祘》主角朝鮮王朝「正祖」李祘，一直是觀眾心目中的經典角色，前幾年轉型在《一日三餐》等實境節目中活躍，最近則主演正在熱播的喜劇《內科朴院長》。李瑞鎮日前接受韓媒訪問，被問到近期在《衣袖紅鑲邊》同樣演出「李祘」的2PM成員俊昊，他用13個字幽默回應說：「現在李祘是李俊昊，我是朴院長。」一方面肯定讚賞俊昊的演技，一番妙答也讓許多網友粉絲莞爾。

李瑞鎮出道長達23年，過去多半飾演如「李祘」般形象正直不阿的角色，近期終於在《內科朴院長》首次挑戰喜劇；談到演出契機，李瑞鎮表示：「周圍的年輕朋友都說這是很有趣的劇本，我不是年輕人，感想也會有所不同，但我覺得如果是年輕人看的劇本應該會很有趣。」而對於《內科朴院長》是否會製作第2季劇集，李瑞鎮雖坦言這不是他所能決定的，但如果觀眾反應好，他當然很樂意再次演出。

李瑞鎮主演喜劇《內科朴院長》正在熱播。（翻攝自TVING）

古裝韓劇《衣袖紅鑲邊》紅遍全韓，再次讓朝鮮正祖「李祘」成為熱議話題，李瑞鎮身為舊版「李祘」不但不吃味，還對於俊昊的演技相當讚賞，大方表示：「現在李祘是李俊昊，我是朴院長。」一番幽默應答博得網友莞爾讚聲。李瑞鎮並透露，過去因為《一日三餐》熟識玉澤演，所以也和2PM成員見過面，看到俊昊爆紅，他欣慰地說：「每次跟俊昊見面時，我都覺得他一定會成功，現在他能這麼成功，我非常高興。」

朝鮮正祖「李祘」李祘一生跌宕起伏，李祘的阿公英祖是「朝鮮在位最久的君王」，而李祘的爸爸是思悼世子。思悼世子在李祘小時候因為憂鬱發瘋、涉嫌謀反，因此被英祖活活關進米櫃餓死。也是因為這樣，李祘不得不接受英祖的高壓教育，連上位過程也充斥很多政治鬥爭。李祘從世孫時期就活得隱忍，不過上位後，李祘卻成為一代明君。他與「宜嬪成氏」超純情的愛情故事，也是很多影視作品最愛的題材。

2PM俊昊演出古裝韓劇《衣袖紅鑲邊》新版「李祘」紅遍全韓。（翻攝自推特）

當年李瑞鎮版《李祘》推出後獲得一眾好評，最高創下38.6%的收視，李瑞鎮也被外國人稱讚是「朝鮮最帥的君王！」此外，《逆鱗：刺王危城》玄彬、《思悼》蘇志燮、《風之畫師》裴秀彬也都演過李祘。而《衣袖紅鑲邊》本質是古裝羅曼史，劇情著重在李祘「世孫時期」和宮女德任的愛情故事，開播前因為李瑞鎮的版本太過經典，所以一開始很多人擔心俊昊能否勝任演出？不過後來證明完全沒有這個問題！