淡季不淡，普萊德科技（6263）元月自結合併營收再飆高，以1億2429萬元超越2019年同期的1億2395億元，順利拿下歷年同期的新高，且年增率拉高至33.24％，明顯超越去年同期的9328萬元。

以研發見長的普萊德今年新品盡出，首先針對工業物聯網、智慧交通長距離網路需求，推出工業級全網管型2.5G光纖轉換器 (IGT-900系列)，提供單埠、雙埠光纖介面選擇，使長距離連網更具彈性。普萊德指出，IGT-900系列獨特具備第三層靜態路由網管和Cybersecurity功能，支援 Link Fault Pass-through (LFP) 主動式斷線連動回復、Port Backup 埠口備援、國際標準ERPS備援，保障長距離網路通訊傳輸穩定，適合智慧工廠、交通運輸網路系統、都會網路建設。

另因應後疫情時代AIoT應用市場多元發展，大量的終端使用者以及底層資料往往不易蒐集，且須能安全地傳輸至雲端或資料中心運算，普萊德也跟進推出了LoRa IoT連網平台 (LCG-300系列)，普萊德強調，LoRa IoT連網平台 可搭配高達300個室內外用LoRa Modbus RS485連網節點裝置，提供無線、低功耗、可靠的資料傳輸，節點資料傳輸範圍半徑大於5公里，讓智慧網路應用終端，如水電、瓦斯、溫度、濕度、壓力等的儀錶和感測器，資料採集更為靈活和安全。

此外，LoRa IoT連網平台也可支援AWS雲端平台及Wi-Fi 6連網，藉以提升智慧農業、智慧交通、智慧建築、智慧工廠網路的應用彈性，讓普萊德的客層大幅拓寬。