繼台產、和泰產險之後，又有一張「防疫隔離險」即將停售；新安東京海上產險已在官網上公告，由於「防疫隔離險」太熱銷，將達原本設定的風險胃納總額，經整體考量所有保戶權益，且為落實風險管理政策，該保單將只賣到2月15日，簡言之，自16日凌晨起「防疫隔離險」就停止受理投保作業。

據了解，新安東京海上產險當時設計「防疫隔離險」時，風險胃納總額設定為100萬張，截止於目前為止的最新統計，已經達79萬張，逼近風險胃納總額，才會於1個星期前提早公告通知。

新安東京海上產險表示，本土疫情未歇，民眾投保防疫保險的意願大增，為配合政府防疫需求，避免民眾群聚投保增加染疫風險，新安東京海上產險自今年1月26日下午5時30分，停止紙本要保書收件及臨櫃受理，不過，目前仍持續提供線上投保服務不中斷，並啟動分流機制以確保更多客戶能完成投保。

簡單來說，現在要投保「防疫隔離險」還來得及，但只有線上投保管道，在網頁上完成4個步驟，花666元就能買到「防疫隔離險」，投保年齡從20至74歲皆可，保戶收到隔離通知書，保險公司即理賠5萬元，若確診則再加5萬元，合計最高理賠10萬元。

為滿足民眾防疫保障需求，新安東京海上產險表示，「疫保心安」、「健康御守＋」等疫苗防疫相關保險專案仍持續銷售。