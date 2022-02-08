韓國現代汽車(Hyundai)的印度分公司最近發表一則道歉聲明，表示「巴基斯坦合作夥伴所發布的推文涉及喀什米爾，是未經公司授權的內容，對此向印度人以及造成的所有冒犯表達歉意。」

半島電視台(Aljazeera)報導，現代汽車在印度有分公司，而在巴基斯坦則是授權的獨立經銷商Nishat Group經營業務。2月5日是巴基斯坦的「喀什米爾團結紀念日」，於是Nishat Group在社交媒體上發布了一則「聲援爭取自治的喀什米爾人民」，則文引用了現代汽車的標誌。

這立即引起了印度方面的憤怒，印度網友幾乎灌爆了現代企車印度分公司的網站，要他們出面解釋。

現代企業在星期二澄清，貼文並非公司的意思，而是巴基斯坦的經銷商所為，「現代汽車公司不對任何特定地區的政治或宗教問題發表評論，巴基斯坦經銷商濫用了現代品牌標識，在此感到深深的遺憾。我們已制定補救措施，防止將來還有類似事件。」

現代汽車是印度第二大汽車銷售商，去年在印度銷售了近50萬輛汽車，出口超過 100 萬輛，使其成為印度最大的汽車出口商。

巴基斯坦最大的商業集團 Nishat Group 沒有對此事再做回應。

喀什米爾地區是印度與巴基斯坦的主要領土爭議，其中印度所控範圍較大，但是其居民大多屬於伊斯蘭信仰，與印度格格不入。當地居民持續爭取更大的自治權，但印度並不同意。