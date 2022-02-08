電商巨頭亞馬遜（Amazon）的薪資結構常被詬病，面對勞動市場競爭激烈，員工離職率高，亞馬遜7日發內部備忘錄給旗下白領員工，宣布將底薪上限從原本的16萬美元，調高逾一倍來到35萬美元（約台幣980萬）。

科技新聞網站GeekWire率先披露亞馬遜備忘錄，內容指出，「過去一年，勞動市場競爭尤其激烈，在對各種選項徹底分析，權衡我們公司的經濟性，以及保有競爭力以吸引留住頂尖人才的必要性之後，我們決定大幅提高薪酬水準。」亞馬遜發言人證實備忘錄的真實性，但拒絕做進一步評論。

底薪僅是亞馬遜員工薪酬總額的一部分，不包含限制型股票與其他現金（例如簽約獎金）。就歷史經驗來看，亞馬遜的薪酬仍以股票為主。

亞馬遜備忘錄還提到，除了調高底薪之外，全球大部分職務的整體薪酬範圍也將擴大，幅度會比以往大得多。

亞馬遜薪酬長久以來偏重股票獎勵，該電商巨頭打的如意算盤是，即便底薪不高，仍可靠配股留住人才。但亞馬遜股價去年萎靡不振，全年僅漲2.4％遠不及大盤，同時期標普指數漲幅27％，配股策略開始失去魅力。

亞馬遜的薪資結構屢受員工抨擊，被指低於市場水平。新聞網站《商業內幕》（Business Insider）上月引述公司內部調查報導，底薪問題成了近來亞馬遜員工想出走的頭號理由之一。另有媒體爆料，亞馬遜員工流動率已拉警報，去年多達50位副總裁離職創新紀錄。

當前美國企業爭搶人才的白熱化程度更甚以往，何況疫情之下勞工有更多籌碼，去爭取更優渥的福利薪水。愈來愈多企業願做彈性工作安排，好比遠距上班或混合工作模式。亞馬遜在內的科技巨頭坦承，若不能提供這類福利，是很難吸引或留住人才。

根據追蹤科技業薪酬的網站Levels.fyi，去年亞馬遜工程師的薪酬擠不進前七名。相形之下，遊戲平台Roblox的頂級工程師年薪超過100萬美元，臉書頂級工程師年薪也有90萬美元。