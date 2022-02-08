迎接草莓季，超商架上紛紛換上粉嫩色系的吸睛商品搶攻草莓商機。7-ELEVEN以「珍愛草莓」全新主題，推出近百款草莓季限定商品，包含首度推出每日限量300盒的香水草莓，匯集糖果、零食、飲料、酒品、冰品、甜點、烘焙等類別，更在門市首賣新鮮草莓，創下歷年最多類別的近百款草莓商品，其中還有近30款超商界獨家引進的異國草莓風味商品，全面滿足草莓控的心和胃。
7-ELEVEN今年特別引進多款具話題力新品，像是匈牙利進口神奇吸管-Milky Sip牛奶吸管，有草莓、巧克力口味，可自行搭配各式乳品來創造不同風味，樂天卡士達派的濃厚草莓風味更加入2倍草莓果汁的奶油夾餡，並加入草莓利口酒讓更添香氣；此外更與多家知名廠商合作推出獨家零食，包含樂事靜岡草莓口味洋芋片、乖乖玉米脆條大湖草莓等，還有使用大湖草莓添加乳酸而成的臺虎精釀朦朧莓沙瓦。即日起至3月8日也推出指定零食、糖果、飲料2件8折、3件77折的優惠，指定冰品則有享第2件6折優惠。
全家便利商店則在2月9日至3月8日推出超過40項商品的「莓事賞櫻趣」主題貨架，端出獨家開發的草莓口味餅乾、零食、飲料等商品，麵包甜點類也祭出包含草莓脆皮菠蘿、草莓紅絲絨鬆餅、草莓布朗尼等多樣新品，活動期間內購買貨架指定商品還可參加「草莓愛戀集章趣」活動，集滿指定章數就可加價換購韓國人氣保鮮盒及鍋具。此外，全家預購型錄也從即日起至2月28日推出「莓麗日記」活動，提供超過20項預購草莓甜點，讓草莓控盡情挑選。
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