聯強（2347）8日公告2021年全年自結合併營收，達到4094億元，較2020年大幅成長22％或752億元，同時創下歷史新高並突破4千億大關。

展望2022年，聯強表示，雖然整體經濟環境有諸多的變數，但聯強看好後疫情時代資訊產品成為剛性需求的趨勢不變，而各國政府在防疫的同時，也全力提振經濟活動，讓商業環境持續熱絡。再加上聯強加速佈局的營運管理服務平台(MSP)、以及大力推動為VIP夥伴提供量身訂做的服務，都有助於聯強深化與上下游客戶的緊密合作、擴大市佔，聯強2022年的營收表現將可望再躍進。

聯強表示，近年來該公司推動的精實敏捷計劃終於開花結果，是2021年營收得以躍進式成長的主要因素。除了集團合併營收迭創記錄外，澳紐、印尼、台灣資訊、元件業務、大陸等BU，也都紛紛改寫歷史新高或近年來新高。

聯強集團從2018年起推動精實敏捷計劃，加速清整不健康的業務項目，強化產品組合與優化業績品質，同時持續投入數位轉型，積極運用AI大數據分析，提升商務運作效率，以及增進運作流程自動化的程度，得以精準掌握供應鏈服務需求並迅速回應。

去年起更大力推動營運管理服務平台(MSP)，讓上下游資訊即時、透明，並依據不同的業務型態與需求，提供量身訂做的服務，使得品牌原廠與通路客戶都樂於擴大與聯強的合作，帶動聯強營收持續創高。

從區域角度，聯強各BU在2021年都有不錯的表現，尤其澳紐、印尼、台灣資訊與元件業務，都創下歷史新高紀錄，其中印尼、台灣資訊與元件業務更年增超過3成。而大陸BU近年致力調整營運體質，歷經兩年的沉潛後，也在去年迎來2018年以來的新高，並較2020年大幅成長近3成。

從產品角度，資訊家用、資訊商用與IC元件同步創下歷史新高，同時都有雙位數的年增，其中資訊商用更是連四季創高，帶動全年突破千億大關。