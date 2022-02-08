國銀2021年底存放比盪到史上新低69.23％，但金管會認為「這不是爛頭寸！」金管會銀行局副局長童政彰8日指出，銀行要保持適當流動性，自然要有「現金、約當現金」部位，存放比降低，代表去年銀行吸收了很多存款，但也有效運用，可看到放款增加、投資有價證券、存放央行及同業拆借都增加，存放比低代表我國銀行流動性充沛，「不該與爛頭寸掛鉤」。 國銀存放比從2018年底的73.68％一路下探，至2021年12月底國銀存放比續降到69.23％，再創歷史新低，即代表銀行存款有30％無法貸放出去。但童政彰分析，銀行還是要保持適當流動性，這個流動性就反應在「現金、約當現金」部份，過去幾年「現金、約當現金」部位都在1.1兆至1.2兆元，2020年12月底帳上現金、約當現金達1.1兆元、2021年底現金、約當現金1.2兆元，屬正常水準。「只能說是流動性充沛、不是爛頭寸」。

童政彰進一步分析，國銀2021年受惠於出口暢旺，所以去年存款較2020年增加3.85兆元，但銀行資金運用效能上還是很有效率，不管是中小企放款、投資、短期資金調度。去年放款成長1.91兆，其他成長了1.8兆元，包括：投資有價證券（尤其是債券）1.1兆元、存央行及同業拆借0.6兆元。

2022年國銀存放比是否可拉高，童政彰認為要看總經發展有關，若是台灣出口依然暢旺，銀行就會持續吸收存款，要看銀行是否有效運用，包括對各行各業放款、維持各行各業資本擴充的放款、民眾消費性需求、有價證券需求等，要看銀行資金去化是否能有效運用。

金管會也同步公布國銀放款、逾放情形，截至2021年12月底止，國銀放款總餘額達33兆6751億元，12月單月增加1453億元，包括：不動產放款增加1747億元、企業周轉金減少244億元，逾期放款金額為587億元、逾期放款比率為0.17％；國銀行備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為776.24％。童政彰表示，逾放比創新低、覆蓋率創新高，都顯示我國銀行資產品質、財務結構健全。

金管會統計，2021年12月底止新增放款前四大為：台銀（增加1000億元）、台企銀（增加390億元）、土銀（增加300億元）、一銀（增加290億元）。