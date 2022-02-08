行政院今宣布以「三原則、三配套」為原則解禁日本福島核災區食品，國民黨立委林奕華怒嗆，在今天如此重要的行政院記者會，大內宣的行政院長蘇貞昌竟然缺席，質疑是不願意為自己任內開放日本福島等五縣市核災地區食品進口一事背書，另外，若中華民國政府真的都以科學、國際標準為政策依據，那「高端」疫苗就不可能獲得衛福部緊急使用授權（EUA）。

林奕華指出，從偷襲式開放萊豬到今日政府開放日本福島等五縣市核災地區食品進口，截至目前為止，政府都說不出對台灣「走向世界」、「加入經貿組織」的實質助益是什麼？更不敢保證國人犧牲健康，吃了萊豬、吞了核災地區食品，就一定能加入CPTPP或簽訂BTA。說穿了這些都是政府一廂情願、一再失格、失算的證據！

她直言，如果中華民國政府真的都以科學、國際標準為政策依據，那麼「高端」就不可能獲得衛福部EUA授權的新冠肺炎疫苗，全世界也不會只剩我國政府還在喊武漢肺炎，而不是2019年世界衛生組織就已正名為新冠肺炎，民進黨政府眼中沒有科學與國際標準，只有雙重標準！

林奕華痛批，整場記者會不見三倍券、五倍券記者會時，那個拿著棍子宣傳政府如何刺激內需的大內宣院長，難道蘇院長不願意為自己任內開放日本福島等五縣市核災地區食品進口一事背書？還是行政院認為四大公投過後，開放核災地區食品也都只是小事一樁，僅需派一個技術官僚跟民眾溝通即可？

國民黨立委江啟臣痛批，總統府引用去年1218萊豬公投結果說，多數國人期待台灣走向世界，參與高標準的國際經貿體系，是把馮京當馬涼，刻意混淆視聽，開放萊豬後，台灣有與美方簽定任何經貿協定了嗎？蔡政府始終不正面承認，開放核食就是為了加入CPTPP，若將來未能如願，最後賠了夫人又折兵，誰要負責？而參與國際經貿體系靠的是談判，怎會是未戰先降。